Playoff Eurolega 2023/2024: Monaco e Barcellona pareggiano le serie con Fenerbahce e Olympiakos

Proseguono i Playoff di Eurolega. Monaco resta in vita e batte il Fenerbahce in casa. Il Barcellona si riporta all’interno della serie e batte l’Olympiakos.

TABELLONE AGGIORNATO

I RISULTATI

Il Monaco tiene in vita le sue speranze di passaggio del turno e batte 93-88 il Fenerbahce in gara-2. La squadra di Obradovic si salva nel finale grazie al parziale di 28-14 del quarto quarto. Bene Motiejunas con 18 punti, ma sono decisivi, in uscita dalla panchina, Loyd (15 punti+5 rimbalzi) e Okobo (13 punti). Solo 8 punti per Mike James, a cui aggiunge 7 rimbalzi e 7 assist. Non bastano ai gialloblù i 25 punti di Dorsey e i 23 di Wilbekin. Deludenti Guduric (5 punti) e Papagiannis (6 punti). Serie che ora si sposta in Turchia sul punteggio di 1-1.

Il Barcellona batte l’Olympiakos 77-69 e pareggia la serie in gara-2. Mvp Jabari Parker con 24 punti e 5 rimbalzi. In doppia cifra Vesely (10 punti+7 rimbalzi) e Hernangomez in uscita dalla panchina (11 punti+4 rimbalzi). 0 punti per Ricky Rubio, che mette a referto 3 rimbalzi e 6 assist. Non bastano ai greci i 20 punti di Peters, con 5 rimbalzi. Deludenti Fall (3 punti+3 rimbalzi in 21 minuti) . In doppia cifra Williams-Goss e McKissic con 10 punti a testa in uscita dalla panchina. Ora la serie si sposta ad Atene.