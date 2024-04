Serie A Femminile 2023/2024, secondo Scudetto di fila per la Roma: decisivo il ko della Juve contro l’Inter

La Juventus crolla in casa contro l’Inter e ora è ufficiale: la Roma Femminile per il secondo anno consecutivo è Campione d’Italia. La formazione bianconera aveva bisogno di una vittoria per rinviare perlomeno fino al prossimo 1 maggio l’ufficialità, ma questa sera è arrivato un altro ko all’interno di una Poule Scudetto deludente per la squadra attualmente allenata da Zappella dopo l’esonero di Montemurro. L’Inter va a segno prima con Polli al 19°, poi è Bugeja a trovare il raddoppio al minuto 44. Nel secondo tempo non succede nulla di rilevante e così, sei anni dopo la sua fondazione, la Roma di Alessandro Spugna fa il back to back. Una stagione dominata dalle giallorosse, prime in classifica dalla prima all’ultima giornata, in grado di conquistare fin qui 61 punti su 66 a disposizione.

https://twitter.com/ASRomaFemminile/status/1783956236473434611