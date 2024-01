Olimpia Milano ko in Eurolega con la Stella Rossa, Messina: “Mancata energia, poco da dire”

“Avevamo poca energia, non ho molto da aggiungere a questo. Alla quinta partita in dieci giorni, non avevamo abbastanza energia per sostenere la pressione che per 40 minuti hanno messo sulle nostre guardie, soprattutto con giocatori fisici come Lazic, Hanga e Giedraitis. Non ho nulla da rimproverare alla squadra perché ha dato tutto quello che aveva, quindi devono andare a casa a testa alta”. Lo ha detto coach Ettore Messina dopo la debacle in casa della sua Olimpia Milano in Eurolega contro la Stella Rossa: “E’ ovvio che dopo un periodo così severo in termini di calendario può capitare una partita in cui l’energia non ce l’hai. Cercheremo di lavorare e rimediare a questa sconfitta, contando che nelle prossime settimane si possa recuperare qualcuno dei giocatori che sono fuori e questo aiuti la nostra rotazione che oggi è corta”.