Highlights Olimpia Milano-Stella Rossa 62-76: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights di Olimpia Milano-Stella Rossa 62-76. Match amaro per gli uomini di Ettore Messina che in Eurolega pagano fatica e assenze, accontentandosi dei 14 punti di Giordano Bortolani, autore di tre triple su sei tentate, mentre Alex Poythress si ferma a quota 11. Non basta contro un super Rokas Giedraitis, che mette a referto 22 punti, impreziositi da 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Joel Bolomboy, che ne aggiunge 14. Ecco le azioni salienti del match di Eurolega al Forum.