Highlights Virtus Bologna-Stella Rossa 85-79, quarta giornata Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 14

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Stella Rossa 85-79, sfida valida per la quarta giornata di Eurolega. Sempre avanti la squadra di casa, che trova agilmente la via del canestro per larghi tratti della gara. Nel finale prova a rientrare la formazione di Ivanovic soprattutto grazie a Napier, ma le V nere sono fredde dalla lunetta e portano a casa un altro successo. Per la squadra di Banchi top scorer ancora una volta Toko Shengelia con 19 punti, mentre Belinelli e Mickey ne aggiungono rispettivamente 15 e 13 a testa. In doppia cifra anche Cordinier, Lundberg e Pajola. Miglior realizzatore negli ospiti è Napier con 23 punti, poi ci sono 14 per Mitrovic e 11 per Hanga.