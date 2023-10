Sport in tv oggi venerdì 20 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 20 ottobre 2023. Motori protagonisti su due fusi orari completamente opposti o quasi: nella notte e all’alba italiana il Motomondiale con le prove libere dall’Australia; nella serata invece la Formula 1 con le qualifiche da Austin, in Texas. Il tennis prosegue con i sei tornei in corso di svolgimento questa settimana tra Asia, Europa e Africa. I Mondiali di rugby entrano sempre più nel vivo: gli All Black sfidano l’Argentina nella prima semifinale. Poi anche l’Eurolega di basket e tanto altro.