Highlights Valencia-Virtus Bologna 79-71, Eurolega 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Il video con gli highlights di Valencia-Virtus Bologna-Olympiacos 79-71, sfida valida per la sedicesima giornata di Eurolega. Brutto stop per la Virtus dopo quattro vittorie consecutive nella competizione. La formazione di Luca Banchi disputa un pessimo secondo tempo da soli 24 punti e incappa in un Valencia più cinico e risoluto nel finale. MVP Chris Jones, che con 17 punti è il miglior realizzatore dei suoi. Seguono Davies e Robertson con 12 ciascuno. Per le V nere il migliore è Shengelia con 15 punti, mentre Lundberg e Belinelli ne aggiungono rispettivamente 13 e 11.