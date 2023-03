Highlights Olimpia Milano-Partizan 76-62, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Sesta vittoria in fila per l’Olimpia Milano che batte 76-62 il Partizan nel match valido per la 28ª giornata di Eurolega 2022/2023. Grande prestazione di squadra dei padroni di casa che mandano in doppia cifra 4 giocatori con 14 punti per Baron e Davies e 10 per Napier e Pangos. Milano si avvicina a due vittorie dalla zona playoff avvicinandosi anche alla Virtus Bologna.