Nuova settimana e nuovi impegni, ma vecchi problemi per le due italiane impegnate in Eurolega 2024/2025 di basket. Olimpia Milano e Virtus Bologna arrivano alla 24esima giornata della stagione regolare con i soliti dubbi che le hanno attanagliate nelle ultime settimane. In particolare, la formazione meneghina deve fare ancora i conti con i numerosi infortuni e una motivazione che, per stessa ammissione di Ettore Messina dopo l’ultima partita, non è ai massimi livelli. Di contro, le Vu Nere, il giorno dopo la conferenza fiume del patron Massimo Zanetti, cercano un minimo di stabilità e continuità per affrontare al meglio questa ultima parte di stagione (mancano undici partite) e concentrarsi, poi, definitivamente sul campionato italiano.

RISULTATI E CLASSIFICA

REGOLAMENTO

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA

Eurolega: Olimipa Milano e Virtus Bologna a caccia dell’impresa

La situazione più delicata, in relazione anche alla posizione che occupa in classifica, riguarda chiaramente l’Olimpia Milano. I meneghini si ritrovano ancora a ridosso della zona playoff, a un passo dal poter tornare nella post season di Eurolega. Ma, dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso a cui ha fatto seguito una rimonta clamorosa, la situazione si è di nuovo complicata. In parte gli infortuni e in parte un rendimento tornato comunque non costante hanno di nuovo rimesso in discussione un posto almeno tra le prime dieci.

Anche da questo sono derivate le ultime due pesantissime sconfitte, nei due scontri diretti contro Partizan Belgrado e Efes. Quelle che erano occasioni ghiottissime per allungare su delle dirette concorrenti si sono trasformate, invece, in sconfitte pesantissime (70-90 e 110-66, rispettivamente). E ora al Forum arriva il Panathinaikos, la fortissima squadra greca che attualmente è in quarta posizione, ma che ha perso le ultime due partite in trasferta: questo può essere un appiglio importante a cui aggrapparsi, da parte dell’Olimpia Milano, ma serve comunque una grande prestazione.

L’impresa è ancora più complicata per la Virtus Bologna, che non solo dovrà giocare in trasferta, ma lo farà sul campo del Fenerbahce secondo in classifica. Nonostante qualche vittoria nelle ultime settimane, la Virtus da tempo non ha più niente da chiedere alla competizione, in termini di classifica. Rimane, comunque, la volontà di mettere in campo una prestazione solida che possa dare spunti positivi per il prosieguo della stagione. Tutto questo dopo aver battuto il Bayern Monaco e aver perso con un distacco ridotto contro il Monaco, a sottolineare le qualità delle Vu Nere, che non sempre riescono a risaltare.

Programma e diretta tv della 24^ giornata

Giovedì 30 gennaio

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – FC Bayern Monaco (Dazn)

Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – ALBA Berlino (Dazn)

Ore 20:30 – Paris Basketball – LDLC ASVEL Villeurbanne (Dazn)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Panathinaikos AKTOR Atene (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:30 – Baskonia Vitoria-Gasteiz – FC Barcellona (Dazn)

Venerdì 1 febbraio

Ore 18:30 – Fenerbahce Beko Istanbul – Virtus Segafredo Bologna (Dazn, Sky Sport Uno)

Ore 19:00 – AS Monaco – Real Madrid (Dazn)

Ore 20:15 – Olympiacos Pireo – Anadolu Efes Istanbul (Dazn)

Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Stella Rossa Meridianbet Belgrado (Dazn)