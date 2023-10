Eurolega 2023/24: tutto facile per la Virtus Bologna, l’Alba Berlino soccombe 87-76

Successo facile per la Virtus Bologna nella terza giornata di Eurolega. Alla Virtus Segafredo Arena infatti i ragazzi di coach Luca Banchi hanno trionfato 87-76 contro l’Alba Berlino al termine di una gara condotta per 40 minuti. Partenza a razzo dei bianconeri con Belinelli mattatore, che trova la via del canestro con facilità e porta la sua squadra subito vicina alla doppia cifra di vantaggio. All’Alba in avvio non riesce nulla e la squadra di casa ne approfitta bombardando dalla lunga distanza. Il risultato è il +16 sul 27-11 con cui si conclude il primo quarto. Nella seconda frazione calano le percentuali delle V nere, ma i tedeschi non riescono a reagire e trovano solo 5 canestri dal campo nei secondi 10 minuti, che li porta ad accusare già 18 punti di svantaggio all’intervallo.

Nella ripresa l’Alba prova a rifarsi sotto fino ad arrivare alla singola cifra di svantaggio grazie a Olinde e Thiemann che martellano dall’arco. Shengelia però non ci sta e si prende sulle spalle i suoi: il georgiano sigla 12 dei suoi 26 punti totali nel terzo quarto e ricaccia indietro la compagine teutonica. Nell’ultimo periodo è Mickey a salire in cattedra per i padroni di casa, mentre dall’altra parte Matteo Spagnolo mostra lampi del suo talento e tiene a galla i suoi. Negli ultimi minuti la Virtus alza le mani dal manubrio troppo presto e permette all’Alba di rientrare fino al -8, ma Hackett e Cordinier danno la spallata decisiva all’incontro con due canestri dalla lunga. Finisce 87-76 per la Virtus Bologna, che trova la seconda vittoria su tre partite in questa Eurolega. Ancora a secco e sul fondo della classifica invece l’Alba Berlino.