Eurolega 2023/2024: Milano torna a vincere, spazzata via Valencia al Forum

L’Olimpia Milano asfalta Valencia 83-52 nel match valido per la settima giornata di Eurolega 2023/2024. Partita perfetta dei ragazzi di Messina, che mettono in chiaro le cose sin dall’inizio, partendo fortissimo grazie ai 14 punti nei primi 10 minuti di Mirotic, saranno 19 con 7 rimbalzi in soli 21 minuti di gioco. Bene Lo con 18 punti e 6 assist, unico in doppia cifra insieme al serbo ex Barcellona e Real Madrid. Molto ben distribuiti i punti in attacco con i 9 di Voigtmann, gli 8 di Poythress, i 7 di Flaccadori e Hall, i 6 di Hines e Tonut e i 3 di Melli e Ricci. Da segnalare i primi punti in Eurolega in carriera per Giordano Bortolani, che chiude con 5 punti a referto in 6 minuti giocati. Troppe le 18 palle perse per gli spagnoli, anche grazie alle difese impeccabili di Milano, a cui non bastano i 10 punti di Harper e i 9 di Davies per evitare il pesante ko. Seconda vittoria per Milano, che proverà a dare continuità nel derby contro la Virtus Bologna, in programma il 14 novembre alle 20:30 alla Segafredo Arena. Seconda sconfitta in Eurolega per Valencia, che resta nelle prime 10 con 5 vittorie e 2 sconfitte.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CRONACA

Olimpia Milano che parte con Mirotic affiancato da Shields, Melli, Poythress e Lo. Dalla panchina Flaccadori, Tonut, Hines, Ricci, Hall e Voigtmann. Valencia che propone in quintetto Davies, Ojeleye, Inglis, Lopez e Jovic, uscito dopo tre minuti per infortunio. Dalla panchina Harper, Ferrando, Reuvers, Gayam, Puerto, Robertson e Claver.

Il primo quarto è Mirotic contro Valencia. 6/6 dal campo per la stella di Milano, che segna ben 14 punti nella prima frazione, più di tutta la squadra spagnola, trascinando l’Olimpia in vantaggio di 11 sul 23-12 alla prima pausa. Bene anche Flaccadori con 5 punti in uscita dalla panchina. Nel secondo quarto Milano scappa via doppiando Valencia sul 32-16 dopo due triple di Tonuti e una di Flaccadori. L’Olimpia domina anche con le seconde linee e sale sul 40-22, a tre minuti dall’intervallo lungo, con la tripla di Ricci e i primi punti di Hines. Leggero momento di appannamento per Milano, che vede risalire Valencia sul -10 sul 41-31 costringendo coach Messina a chiamare il primo timeout del match. Rientra Mirotic, che con una tripla manda in archivio il primo tempo sul 44-31. Milano parte forte nel terzo quarto e scappa via sul +20 con la schiacciata di Poythress del 53-33 dopo quattro minuti di gioco. Prosegue il monologo milanese con il vantaggio dei padroni di casa che arriva a +25 dopo trenta minuti sul 64-39. Il quarto quarto è di pura amministrazione per l’Olimpia, che torna al successo dopo quattro sconfitte in fila in Eurolega.