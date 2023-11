Atp 250 Metz 2023: super Fognini vola in semifinale, dominato Sonego nel derby italiano

Continua il torneo da sogno di Fabio Fognini. L’ex numero 9 della classifica Atp asfalta Lorenzo Sonego nel derby italiano nei quarti di finale dell’Atp 250 di Metz. 6-1 6-2 il punteggio a favore del classe 1987 in poco più di un’ora di gioco. Primo set dominato senza concedere palle break e con due break concretizzati nel quarto e nel sesto game. Secondo parziale in cui Fognini va avanti di un break in apertura e salva le uniche due palle break del match nel quarto gioco. Nel settimo game arriva il doppio break prima della chiusura per 6-2. Grande prova al servizio di Fognini, che vince l’81% dei punti sulla prima di servizio e il 68% sulla seconda, 17/25. Nel complesso deludente Sonego, con un brutto 8/21 sulla seconda e un discreto 53% sulla prima, che non riesce a difendere il titolo dello scorso anno confermando una stagione al di sotto delle aspettative. Prosegue la risalita di Fognini, ora numero 126 Atp, che in semifinale affronterà Humbert, uscito vincente dal derby con Mayot. Dall’altra parte del tabellone Shevchenko ha sorpreso Khachanov 6-4 6-4 e se la vedrà con la wild card Herbert.

