Eurolega 2023/2024, l’Olimpia vince 82-76 e sfatà il tabù Alba Berlino: prosegue la rincorsa ai play-in

L’Olimpia Milano prosegue il suo buon momento in Eurolega e vince per la terza volta nelle ultime quattro uscite. Al Forum la squadra di Ettore Messina dà vita a una dura battaglia contro l’Alba Berlino, ma ne esce vincitrice con il punteggio di 82-76 grazie a un Nicolò Melli fondamentale non solo in difesa ma anche in attacco con i suoi 16 punti. Ma fondamentale è stato anche l’apporto degli altri italiani della squadra, con Flaccadori che ne mette 14 con il canestro decisivo nel minuto finale di partita e Bortolani che dimostra ancora una volta di meritarsi i minuti che sta ricevendo in questo periodo della stagione. Per l’Alba Gabriele Procida ne segna 10 in uscita dalla panchina, mentre il tabellino di Spagnolo recita 8 punti, 5 rimbalzi e 7 assist.

LA PARTITA – Un primo quarto giocato su ritmi molto elevati, con Nicolò Melli a fare la voce grossa nei minuti iniziali. Il capitano dell’Olimpia parte con un 4/4 dalla media, portando subito i suoi avanti di quattro sull’11-6. L’Alba risponde presente in particolar modo con Wetzell, ma è di Matteo Spagnolo – partito ancora in quintetto titolare – il canestro che regala il primo vantaggio ai tedeschi sul 13-15. I primi 10′ di gioco si concludono con i due punti di Thiemann che valgono il 16-17 in favore del quintetto ospite alla sirena.

Al ritorno in campo prosegue il buon momento dell’Alba, che con Thieman e una tripla di Delow vola sul +5. Ci pensa Giordano Bortolani a dare una scossa ai suoi con un buon impatto dalla panchina, rispondendo anche al primo canestro del match da parte di Gabriele Procida, che si prende la linea di fondo e chiude un gioco da tre punti. Inizia a entrare in ritmo anche Napier, l’attacco di Milano sembra ingranare e una è tripla fortunata di Melli che rimbalza un paio di volte sul ferro chiude la prima metà di gara sul 37-35.

L’equilibrio prosegue anche nel terzo quarto, dove le due squadre danno vita sorpassi e controsorpassi nel punteggio. La squadra di Ettore Messina inizia a tirare con buone percentuali dall’arco e risponde con Bortolani e Voigtmann al tentativo di allungo dell’Alba, che era tornata a +5 sul 49-54. Italiani protagonisti, perché nel finale una tripla di Tonut e poi Flaccadori allo scadere permettono a Milano di chiudere il terzo periodo avanti sul 60-58.

Il quarto conclusivo si apre con Procida che vola per il 60-60, ma gli risponde ancora una volta uno straordinario Bortolani. L’Olimpia tocca il +5 sul 71-65 che è il primo vero allungo di questo ultimo periodo. Delow riavvicina l’Alba, riportandola sotto di 2, ma è ancora Bortolani con un’altra tripla a riportare Milano sul +5 con 3′ da giocare. L’Alba non si arrende, va di nuovo a -3 con circa 1′ sul cronometro, poi è Flaccadori a fare esplodere il Forum con una penetrazione che termina con il canestro più il fallo dell’82-76. Dall’altro lato del campo Melli stoppa Wetzel e anche le speranza della squadra tedesca.