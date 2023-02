Milan, Scaroni: “Adesso abbiamo un altro passo. Tottenham? Trasferta a Londra mi mette ansia”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto all’Hotel Sheraton in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di Fondazione Milan. Il numero uno rossonero è con la testa già all’8 marzo, giorno del match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. “Non so se andrò a Londra, una trasferta di Champions così mi mette una certa ansia – commenta Scaroni – Da tifoso comunque mi viene da dire che abbiamo cambiato passo nelle ultime settimane, sono anche contento dei risultati delle altre italiane che vincono in Europa. Tifo per tutte le italiane, abbiamo bisogno che il nostro calcio torni protagonista.”

Sulla crisi di risultati vissuta dopo la ripresa dal Mondiale, Scaroni dice la sua: “Il calcio è imprevedibile, anche la Francia in finale non ha visto la palla per 70 minuti e poi abbiamo visto cosa è successo. E’ la prova che anche nei momenti difficili si può riuscire a fare grandi cose.” Una breve battuta anche da Zlatan Ibrahimovic, presente all’evento e rientrato in gruppo negli ultimi giorni: “E’ tornata la luce, con il mio rientro anche di più.”