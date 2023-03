Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna domina in casa dell’Alba Berlino

La Virtus Bologna batte l‘Alba Berlino in trasferta 96-74 nel match valido per la 28ª giornata di Eurolega 2022/2023. Partita a senso unico con i ragazzi di Scariolo che, dopo un parziale iniziale di 6-0 a favore dei padroni di casa, vanno in vantaggio e allungano senza farsi più riprendere dalla squadra tedesca. Percentuali altissime al tiro per la Virtus, che chiude il match con il 60% dal campo, 71% dalla media distanza e 46% dall’arco. Grande prestazione di Teodosic che mette a segno 21 punti e 6 assist in tre quarti giocati. Bene anche Weems dalla panchina con 22 punti, 5/5 dalla media distanza e 4/6 da tre. Torna al successo dopo due sconfitte in fila la Virtus, che sale a 13 vittorie e 15 sconfitte a 1 vittoria dalla zona playoff. Resta in fondo alla classifica l’Alba Berlino con 7 vittorie e 21 sconfitte.

Buon primo quarto della Virtus che, dopo un inizio a marce basse subendo un parziale di 6-0 nei primi 4 minuti, nella seconda parte dei primi 10 minuti domina sia in attacco che in difesa. Ottime percentuali per la squadra di Scariolo, che tira con il 7/8 dalla media distanza e il 2/6 da tre punti. Bene Jaiteh con 6 punti e Teodosic con 5 punti e 3 assist che trascinano gli ospiti a fine quarto in vantaggio di 8 punti sul 22-14.

Nel secondo quarto continua il monologo Bologna che riesce ad arrivare al canestro con molta facilità. Entrano bene dalla panchina Weems e Belinelli che mettono a segno rispettivamente 9 e 5 punti. Due triple per Teodosic che chiude il primo tempo con 11 punti. Percentuali ancora altissime per la Virtus con il 76% da due punti e un ottimo 54% dalla lunga distanza che permettono alla squadra di Scariolo di andare all’intervallo lungo in vantaggio 49-33.

Terzo quarto in cui l’Alba Berlino prova a riavvicinarsi trovando il canestro del -8 con Smith, 11 punti all’inizio del quarto periodo. La Virtus Bologna torna a dominare a allunga di nuovo trovando il massimo vantaggio sul 74-54. Altri 10 punti per Teodosic, che dopo 30 minuti mette a referto 21 punti con 4/6 a tre punti.

Quarto quarto in cui Scariolo inserisce le seconde linee, che aumentano il distacco tra la Virtus Bologna e l’Alba Berlino raggiungendo il massimo vantaggio di 30 punti sul 93-63. Bene Weems che continua la sua ottima prestazione in uscita dalla panchina. Riposo negli ultimi 10 minuti per Teodosic e Belinelli.