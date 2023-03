Eurolega 2022/2023: il Fenerbahce piega il Barcellona, Panathinaikos di rimonta sulla Stella Rossa

Oggi si sono giocati i match validi per la 28ª giornata di Eurolega 2022/2023. Vittoria pesante in chiave playoff del Maccabi Tel Aviv che vince in trasferta contro l’Efes 86-64. Partita dominata dagli ospiti grazie a un primo quarto chiuso 33-20 e a un Baldwin da 23 punti 2 rimbalzi e 4 assist. Maccabi che si insedia in 8ª posizione, ultima utile per i playoff, con le stesse vittorie di Partizan e Zalgiris. Efes che scende al 10° posto con 13 vittorie. Il Fenerbahce batte il Barcellona 81-73 nel big match di giornata. La squadra turca rimonta dopo un primo quarto perso 30-18 mandando 5 giocatori in doppia cifra, Motley il migliore con 16 punti seguito da Guduric, Booker, Wilbekin e Hayes. Non bastano agli ospiti i 19 punti di Mirotic. Perde ancora la Stella Rossa, terza sconfitta in fila contro squadre più indietro in classifica, che si fa rimontare dal Panathinaikos. La squadra greca vince 75-66 trascinata dai 30 punti combinati da Papagiannis e Williams. Sponda Stella Rossa male Vildoza e Campazzo con 7 e 0 punti messi a referto. Il Monaco batte il Baskonia in trasferta grazie ai 20 punti di Howard e Thompson, a cui aggiunge 12 assist, consolidando un piazzamento nella zona playoff e distaccando proprio la squadra spagnola, ferma a 15 vittorie e 13 sconfitte.