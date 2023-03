Bundesliga 2022/23: il Bochum si impone a Colonia e lascia la zona playout

Scontro da bassa classifica quello tra Colonia e Bochum, valevole per la 24esima giornata di Bundesliga. Gli ospiti vincono grazie ad un doppio vantaggio e lasciano momentaneamente la zona retrocessione.

I biancazzurri si portano in vantaggio nella prima frazione di gioco. Stoger sblocca subito il risultato dopo soli 9 minuti di gioco: il centrocampista numero 7 beffa Schwabe piazzando un rasoterra centrale. Nella ripresa succede ben poco per i padroni di casa che non riescono a costruire o concludere in porta, mentre la formazione di Letsch approfitta del pressing e del controllo del gioco. Il raddoppio arriva infatti al minuto 77, Masovic mette il sigillo sul match con un tiro forte che prima termina sulla traversa e poi si infila in rete. Termina 0-2 la sfida del RheinEnergieStadion.