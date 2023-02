Eurolega 2022/2023: l’Efes piega lo Zalgiris, ok Monaco e Real Madrid

Si è conclusa la 22ª giornata di Eurolega 2022/2023. Nessuna sorpresa negli ultimi tre match con le favorite che hanno rispettato le aspettative iniziali. L’Efes piega lo Zalgiris in casa 80-70 tornando a vincere dopo la resa all’overtime con Baskonia dello scorso turno. Non bastano i 25 punti di Brazdeikis allo Zalgiris per evitare la decima sconfitta stagionale. Efes che si avicina proprio agli avversari di oggi salendo a 11 vittorie a un solo successo dalla zona playoff. L‘Alba Berlin perde ancora nonostante una buona prestazione del giovane Gabriele Procida che mette a segno 16 punti nel match perso 102-84 con il Monaco, trascinato dai 22 punti di Motejunas. Resta in fondo alla classifica la squadra tedesca con 6 vittorie e 16 sconfitte. La compagine francese sale al quarto posto agganciando il Barcellona a 14 vittorie e 8 sconfitte. Nell’ultima partita di giornata il Real Madrid batte il Panathinaikos 83-68 mandando tre giocatori in doppia cifra. Non bastano alla squadra greca i 17 punti di Lee per evitare la quattordicesima sconfitta in 22 partite.