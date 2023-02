Coppa di Germania 2022/2023, il Bayern Monaco si sblocca: Mainz travolto 4-0

Il Bayern Monaco travolge 4-0 il Mainz alla Mewa Arena nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa di Germania 2022/2023 grazie alle reti realizzate da Eric Maxime Chupo-Moting, Jamal Musiala, Leroy Sané ed Alphonso Davies. In virtù di questo risultato i bavaresi si qualificato ai quarti di finale della competizione. Gli uomini guidati da Julian Nagelsmann si rendono protagonisti di un primo tempo strepitoso, in cui mettono immediatamente in chiaro la loro superiorità. Dopo 17′ l’ex attaccante del Paris Saint-Germain porta in vantaggio i biancorossi, che alla mezz’ora trovano il gol del raddoppio con Musiala. A pochi secondi dall’intervallo Sané chiude quasi definitivamente il discorso qualificazione.

Nella ripresa il Bayern si limita ad amministrare l’ampio vantaggio, mentre il Mainz tenta di mostrare un sussulto d’orgoglio riaprire la contesa, ma la difesa della formazione ospite risulta praticamente impenetrabile, soprattutto dalla poche e velleitarie conclusioni avversarie. Nel finale di gara c’è spazio anche per la gloria personale di Alphonso Davies, che fissa il punteggio sul definitivo 4-0.