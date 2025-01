Tra Bayern Monaco e Virtus Bologna finisce 72-82. E’ questo il risultato del match valido per il ventiduesimo turno di Eurolega 2024/2025. La Virtus Bologna, che ha iniziato il 2025 con l’obiettivo di riscattarsi dopo un finale di 2024 complesso, trova un importante successo contro i bavaresi, questa sera padroni di casa. Gli uomini di Ivanovic mantengono il controllo del gioco, seppur con qualche brivido. La prestazione della Virtus porta il Bayern a incassare la seconda sconfitta casalinga dall’avvio della stagione.

EUROLEGA – LA CRONACA DI BAYERN MONACO-VIRTUS BOLOGNA

La partita inizia in salita per la Virtus Bologna. Il Bayern Monaco ottiene il vantaggio iniziale e inizia a prendere il largo, tanto da costringere i bolognesi a chiamare time out. Dalla panchina delle Vu Nere, Ivanovic rimette ordine tra le fila dei suoi. La formazione ospite inizia la rimonta, ma la partita viene interrotta poco dopo: Pajola è a terra con una profonda ferita sulla fronte. Il cestista viene soccorso in breve tempo e tornerà poi sul parquet qualche minuto più tardi.

Il match si fa più intenso, con le due formazioni che lottano punto a punto. Sul finale, è la Virtus ad emergere, chiudendo il primo quarto avanti 18-20. Nel corso dei successivi dieci minuti, le squadre trovano la parità in più occasioni. Negli attimi conclusivi, Bologna mette la testa avanti e il Bayern Monaco ferma il gioco sul 30-32. Il time out dei padroni di casa non è però abbastanza e gli uomini di Ivanovic vanno a riposo in vantaggio per 32-25.

Al termine dell’intervallo, la Virtus Bologna torna in campo con un ottimo ritmo. La squadra italiana allunga fino a raggiungere il 37-45, punteggio sul quale il Bayern Monaco spende un time out. La compagine bavarese non riesce a tenere il ritmo degli avversari, che rimangono avanti. Nel corso dei minuti finali, il vantaggio di Bologna diminuisce drasticamente fino ad arrivare a un solo possesso. Un colpo di reni dei virtussini vale però un nuovo +5, con il terzo quarto che si chiude per 52-57.

Nel corso del quarto e ultimo parziale, Bologna scioglie gli ormeggi e prende il largo dopo pochi attimi in campo. Il Bayern Monaco si trova costretto a indossare le vesti dell’inseguitore, con la Virtus avanti di dodici punti sul 59-71 quando la squadra chiama time out. Il vantaggio dei bolognesi si riduce in breve tempo e a poco più di due minuti dalla fine, Bologna è avanti per soli due punti. Il Bayern chiede nuovamente il time out sul 69-71 per incitare la squadra. Nel corso dei minuti conclusivi, gli ospiti tornano ad allungare, mettendo al sicuro il vantaggio. Al suono della sirena, il tabellone segna 72-82.

Sugli altri campi

Nel corso della giornata, Fenerbahce ha sfidato Zalgiris, in una partita terminata per 98-86 in favore dei padroni di casa. Successo casalingo anche per Baskonia, che si impone su Panathinaikos. Il match finisce con un ampio vantaggio da parte degli spagnoli, che concludono la sfida in vantaggio di 91-77. Tra Stella Rossa e Monaco, la partita finisce all’Over Time. Al termine dei quaranta minuti regolamentari, il punteggio si trova in parità per 76-76. Le due squadre tornano in campo per un parziale aggiuntivo, che si conclude con il successo dello Stella Rossa per 88-82. Infine, tra Barcellona e Anadolu Efes, finisce con la vittoria dei catalani. I padroni di casa collezionano il successo per 90-80.