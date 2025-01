L’ex attaccante Denis Law, vincitore del Pallone d’Oro nel 1964, è morto all’età di 84 anni. Soprannominato ‘Il Re’, Law ha giocato per undici anni al Manchester United, collezionando 404 presenze e 237 reti. I risultati ottenuti lo hanno posizionato al terzo posto nella storia del club, alle spalle solo di Wayne Rooney e Bobby Charlton. La sua carriera inizia a soli 15 anni, quando Law firmò con l’Huddersfield. L’attaccante venne venduto al Manchester City quattro anni dopo, nel 1960, per 55.000 sterline. L’anno successivo, nel 1961, lasciò l’Inghilterra per unirsi alle fila del Torino, dove rimane fino al 1962.

Dopo due stagioni spese in Italia, fece ritorno nel Regno Unito: il Manchester United lo aveva ingaggiato per 115.000 sterline. L’attaccante rimane all’Old Trafford fino al 1974, quando chiuse la propria carriera al Manchester City Law, protagonista della Nazionale scozzese, ha siglato trenta gol in 55 presenze, ottenendo il titolo di miglior marcatore scozzese della storia. Inoltre, risulta essere l’unico giocatore scozzese ad aver mai ottenuto il Pallone d’Oro, vinto nel 1964, quando giocava per lo United. Ai tempi, il premio era riservato al miglior giocatore d’Europa. Il titolo gli venne consegnato dopo aver firmato undici reti con la maglia della Nazionale e alla prestazione con il club. A seguito del ritiro, Law si è dedicato per alcuni anni all’opinionismo televisivo, fondando poi ‘Denis Law Legacy Trust’, che gestisce la partecipazione della comunità allo sport.

L’annuncio della sua morte arriva dalla famiglia: “È con il cuore pesante che vi annunciamo che nostro padre Denis Law è tristemente scomparso. Ha combattuto una dura battaglia, ma finalmente ora è in pace“. Law si era infatti ammalato di Alzheimer nel 2021. “Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e alle sue cure, in passato e molto di più di recente. Sappiamo quanto le persone lo hanno sostenuto e amato e che quell’amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza. Grazie.”

Il Manchester United ha pubblicato una nota di cordoglio, affermando: “Sarà sempre celebrato come uno dei giocatori più grandi e amati del club. Un capocannoniere per eccellenza: il suo talento, il suo spirito e il suo amore per il gioco lo hanno reso l’eroe di una generazione. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Denis e ai suoi tanti amici. Il suo ricordo vivrà per sempre.”