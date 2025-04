L’Olimpia Milano demolisce il Baskonia nella trentaquattresima e ultima giornata dell’Eurolega 2024/25. Si chiude con una vittoria roboante una stagione europea al contrario molto deludente per le Scarpette Rosse, che ha fallito l’accesso alla post season e chiuderà all’undicesimo posto in classifica. L’ultima gara aveva poco da dire, ma la formazione di Ettore Messina ha onorato l’impegno dominando per 40′ fino al 111-89 finale. Tra i singoli, il migliore è senza dubbio Zach LeDay, che chiude con 32 punti (6/10 da tre), mentre Nikola Mirotic piazza la doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Armoni Brooks (18) e Ousmane Diop (11), invece in casa basca il migliore è Luka Samanic con 17 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE EUROLEGA 2024/25

La cronaca di Olimpia Milano-Baskonia

Entrambe le squadre scendono sul parquet con ben poco da chiedere a questa sfida e si vede. Le difese sono allegre fin da subito, soprattutto quella dei baschi: l’ex di giornata Mannion apre con sei punti consecutivi, poi in casa Olimpia si scatenano LeDay e Mirotic, che cominciano a martellare dalla lunga distanza. In pochi minuti i padroni di casa prendono il largo con un parziale di 23-5; il Baskonia prova a reagire con Luwawu-Cabarrot, ma la prima frazione si chiude 31-18. Il copione non cambia nel secondo quarto, con Ricci e Flaccadori a bersaglio con facilità e che lanciano Milano addirittura sul +27, con cui si va anche all’intervallo (62-35).

L’Olimpia parte forte anche nella ripresa, decisa a dare una dimostrazione di quello che era nelle sue corde ma non è stato. Mirotic prende per mano i suoi e con sette punti in meno di due minuti porta Milano sul +33 (77-44); il Baskonia riesce poi a ricucire lievemente lo strappo, per chiudere la terza frazione sul punteggio di 82-61. La gara ormai è andata e gli ultimi 10′ sono pura accademia: alla sirena finale il tabellone dice 111-89.

I primi verdetti dell’ultima giornata

L’Olympiacos legittima il primo posto con la vittoria interna 99-93 sul Maccabi Tel Aviv grazie ai soliti Evan Fournier e Sasha Vezenkov, autori rispettivamente di 27 e 21 punti. Al secondo posto chiude il Fenerbahce, che si impone 77-89 sul campo del Bayern Monaco grazie a 24 punti di Nigel Hayes-Davis. Il risultato più importante però arriva da Belgrado, dove il Real Madrid vince all’ultimo secondo contro il Partizan 89-91 grazie al buzzer beater di Walter Tavares; il successo potrebbe consentire ai Blancos di strappare un posto ai play-off, evitando così gli insidiosi play-in: per i verdetti finali però bisognerà attendere i risultati di Efes e Barcellona di domani.

Quarto slot ai play-off per il Monaco, che si è imposto 78-83 sul campo dell’Asvel nel derby francese; miglior realizzatore il solito Mike James a quota 20 punti. Vittoria infine per il Paris Basketball, che supera 72-63 l’Alba Berlino e certifica la sua partecipazione ai play-in.