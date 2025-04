Un’Olimpiade con più donne: a Los Angeles tutti gli sport di squadra avranno lo stesso numero di squadre femminili rispetto a quelle maschili, con un’eccezione, il calcio, che prevede persino più spazio al Women’s Football rispetto ai colleghi uomini: 16 squadre femminili contro le 12 maschili. Una rivoluzione a tutti gli effetti, accompagnata però dalle altre discipline: nel pugilato il CIO ha previsto un’ulteriore categoria di peso femminile che garantirà la parità di genere in tutti gli eventi, mantenendo al contempo lo stesso numero di quote di atleti per uomini e donne, come avvenuto a Parigi 2024, mentre nella pallanuoto sono state aggiunte due squadre femminili aggiuntive. Senza dimenticare le nuove gare miste a squadre nel tiro con l’arco (col compound nel programma), nell’atletica (staffetta mista 4×100), nel golf (gli USA già sognano il duo Scheffler-Korda), nella ginnastica (mixed team), nel canottaggio e nel tennistavolo. Nel programma sportivo previste 5.333 atlete e 5.167 atleti. I nuovi sport (baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse e squash) prevedono 322 donne e 376 uomini.

Ai Giochi di Los Angeles 2028 saranno vent’anni dall’ultima partecipazione dell’Italia al torneo di calcio a cinque cerchi. Prima di Pechino 2008 l’Italia vinse lo spareggio ai rigori contro il Portogallo e staccò il pass per la Cina, dove si presentò con giovanissimi talenti (Giuseppe Rossi, Claudio Marchisio e Sebastian Giovinco) e con un solo fuoriquota, il 30enne Tommaso Rocchi. Dopo due vittorie con sei gol fatti e zero subiti (contro Honduras e Corea del Sud), arrivò la sconfitta ai quarti di finale contro il Belgio per 3-2. Da quel momento gli azzurrini non sono più riusciti a qualificarsi per le Olimpiadi. A Londra 2012 l’Italia per la prima volta dall’edizione di Mosca del 1980 mancò l’appuntamento con la rassegna a cinque cerchi. Stessa sorte nel 2016, nel 2020 e nel 2023: sarebbe servita la semifinale agli Europei, ma l’Italia si fermò ai gironi, anche nel torneo continentale disputato in casa.

Con soli dodici slot disponibili, sarà ancora più complicato qualificarsi, ma allo stesso tempo i quattro posti in più destinati al torneo femminile rappresentano una chance per la Nazionale azzurra. Le donne, a differenza dei colleghi uomini, possono partecipare ai Giochi senza limiti di età. Spazio quindi a tutte le big, con la Nations League che dovrebbe rappresentare nuovamente il circuito europeo di qualificazione. Prima di Parigi il pass spettava alle prime due squadre della Final Four (ad eccezione della Francia), ma per Los Angeles le modalità potrebbero cambiare. La Nazionale di Soncin sta crescendo e lo ha dimostrato con il 3-0 esterno inflitto alla Danimarca in Nations League. “Una prestazione emozionante e indescrivibile, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, soprattutto quelle che sono subentrate – ha dichiarato Soncin dopo l’ultima partita – abbiamo fatto una partita perfetta. È la dimostrazione dell’io a disposizione del gruppo: si è creata una alchimia incredibile”. Un’alchimia da conservare per i prossimi tre anni.