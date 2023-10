Basket, Eurolega 2023/2024: vincono il Real Madrid e il Baskonia di Mannion. Procida e Spagnolo protagonisti ma battuti

La serata odierna ha visto andare in scena i primi quattro match della seconda giornata di Eurolega 2023/2024, con nessuna italiana in campo ma diversi italiani impegnati con le rispettive squadre. Alla Mercedes Benz Arena infatti il Baskonia ha vinto 86-91 sul campo dell’Alba Berlino, collezionando la prima vittoria in questa stagione europea. Nico Mannion (8 punti a referto per lui) ha quindi vinto il derby italiano con Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, entrambi comunque protagonisti e autori di 12 punti a testa. La partita ha visto Baskonia prendere il largo nel terzo quarto, con il tentativo di rimonta di Berlino che si è fermato a -5.

Non fallisce l’appuntamento il Real Madrid, che dopo la vittoria di lusso in amichevole sui Dallas Mavericks ha avuto ragione dell’Anadolu Efes Istanbul per 80-103. La mai banale trasferta turca ha visto i Blancos sempre in controllo delle operazioni, con il break del secondo quarto che ha permesso agli spagnoli di gestire il secondo tempo. A fine partita il tabellino esalta Yabusele, autore di 22 punti, oltre a Causeur e Campazzo rispettivamente capaci di mettere a referto 18 e 15 punti. A ben poco servono i 20 punti di Thompson e i 19 di Beaubois ai padroni di casa, alla seconda sconfitta in altrettanti match.

Vittoria esterna anche per il Partizan Belgrado, che all’Astroballe si impone 62-88 ai danni dell’ASVEL Villeurbanne. Il +14 dei primi due quarti fa dormire sogni tranquilli ai serbi, guidati dai 17 punti di Nunnally e i 13 di Leday. Mai in partita i francesi, che faticano con un eloquente 4/27 dall’arco dei tre punti. A fine serata l’unica vittoria casalinga è quella del Panathinaikos, capace di superare per 78-71 il Bayern Monaco. I bavaresi pagano la partenza a rilento di inizio partita, con un -12 nel primo quarto che alla fine si rivela decisivo. Sono 16 i punti di Lessort tra i greci, mentre per il Bayern il miglior marcatore è l’italo-argentino classe 2000 Leandro Bolmaro con 19 punti.