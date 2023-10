Basket Eurolega 2023/2024, una Virtus sprecona esce sconfitta all’esordio: vince lo Zalgiris 79-82

Parte con una sconfitta il cammino in Eurolega 2023/2024 della nuova Virtus Bologna di coach Luca Banchi. Al Paladozza Shengelia e compagni gestiscono bene la gara contro lo Zalgiris per lunghi tratti, ma non riescono a sfruttare un vantaggio di +15 sia nel secondo che nel terzo quarto, subendo la rimonta di una squadra lituana mai doma e che si impone con il punteggio finale di 79-82. I 18 di Jordan Mickey e i 17 del già citato Shengelia non bastano alla formazione di casa contro un ispirato Keenan Evans che ne mette 25 in 27 minuti sul parquet.

LA PARTITA – La Virtus parte con le mani fredde e diversi errori al tiro, in particolare dall’arco con i lituani che lasciano volentieri quel tipo di conclusione agli avversari. Tattica che in questo inizio funziona, anche perché l’attacco dello Zalgiris gira bene e con sette punti di Evans va avanti di 8. Dopo il time-out chiamato da coach Banchi cambia però l’inerzia del quarto. Un paio di triple di Dobric e altrettante ottime azioni di Cordinier rappresentano la svolta. Shengelia poi ci mette del suo nel finale e Bologna chiude 23-15 il primo quarto.

Il buon momento della Virtus prosegue all’inizio del secondo quarto grazie al solito Dobric ma anche al buon impatto della second unit e un Hackett che iniziad entrare in partita. Purtroppo per i tanti tifosi presenti al Paladozza, dopo aver toccato il +15 Bologna subisce il ritorno dello Zalgiris nel minuto finale. Un paio di triple di Manek infatti portano le squadre all’intervallo sul 42-37.

Il terzo quarto degli uomini di Banchi si apre con un altro mini black-out che riporta il quintetto a ritrovare la parità sul 44-44. La reazione delle Vu Nere, però, è della grande squadra. Jordan Mickey è protagonista di un terzo quarto spaziale a livello offensivo ed è molto attivo anche nella sua metà campo. Isaiah Cordinier fa girare bene l’attacco e Bologna torna subito in doppia cifra di vantaggio, ma come accaduto nel secondo quarto nei minuti finali arriva la reazione degli ospiti che si riportano sotto.

Gli ultimi 10′ di partita iniziano con la Virtus che in qualche modo prova ad allungare di nuovo e un canestro di Belinelli riporta la squadra di casa sul +7. Ennesimo fuoco di paglia, perché la difesa dei lituani si alza notevolmente d’intensità e gli uomini di Banchi faticano a trovare il canestro. Dall’altra parte c’è un Evans in stato di grazia e minuto dopo minuto il match vede cambiare la propria inerzia in modo definitivo. Con una tripla dal palleggio Evans mette sei punti di distanza a 50″ dal termine ma una sciocchezza di Hayes, che si prende un tecnico, permette alla Virtus di risalire fino al -1. Dopo l’1/2 di Evans ai liberi Bologna ha la palla per un ultimo attacco a 4″ dalla fine ma Cordinier capesta la linea laterale e in sostanza finisce qui.