Basket, Eurolega 2023/2024 gara-1 playoff: vincono Fenerbahce e Olympiakos in trasferta

Fattore campo sovvertito in entrambi i match della serata di Eurolega, validi come gara-1 dei quarti di finale playoff. Trasferta vincente per il Fenerbahce, che espugna il Principato battendo il Monaco 91-95 dopo un tempo supplementare. Bravi i ragazzi di Jasikevicius a reagire dopo le difficoltà iniziali (-11 a fine primo quarto), riuscendo a rimontare e avere la meglio all’overtime nonostante la delusione per il tiro della vittoria sbagliato da Guduric allo scadere dei 40′ regolamentari. A fine partita il tabellino esalta i 19 punti di Nigel Hayes-Davis, oltre ai 17 di Calathes e i 16 di Sestina. Per il Monaco ci sono i 19 punti di Okobo, che però non bastano per evitare una sconfitta pesante vista la necessità adesso di vincere in Turchia.

Vittoria esterna anche nel secondo match di serata, con il Barcellona che cade 75-77 per mano dell’Olympiakos al Palau Blaugrana. I greci chiudono il primo tempo sul +9 e poi resistono al rientro dei padroni di casa, che sbagliano con Parker il tiro allo scadere che sarebbe valso anche in questo caso l’overtime. La serie adesso si sposterà al Pireo per gara-2 e gara-3, con l’Olympiakos che proverà a sfruttare il fattore campo per chiudere subito la questione. Top scorer dell’incontro è Nigel Williams-Goss con 15 punti, seguito con 14 dal compagno di squadra Isaiah Canaan.

