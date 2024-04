Atalanta-Fiorentina, Gritti: “Ma come fa ad essere ammonizione quella di Scamacca?

“L’Atalanta non si è mai posta solo un obiettivo. Non vedo perché decidere su quale dei tre tavoli giocare. I giocatori sono stupendi, riescono a fare prestazioni sempre migliori, è un momento fantastico per noi, speriamo che arrivi qualcosa e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Quello che sta facendo l’Atalanta in questi 8 anni è indescrivibile. Ero fiducioso dopo la gara di andata, era convinto che due partite sottotono non le avremmo fatte”. Così Tullio Gritti, vice del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, a Mediaset dopo la conquista della finale di Coppa Italia. “Oggi è stata una goduria come quella di 15 giorni fa. Il gol subito? Ci lavoreremo ma il nostro portiere non ha fatto neanche una parata in tutta la partita”, ha proseguito. Quanto all’ammonizione a Scamacca che impedirà all’attaccante di prendere parte alla finale ha aggiunto: “Stanno abolendo i contrati, non c’è contatto sul piede. Ma che ammonizione è? E’ un contrasto falloso ma non da ammonizione, è un fallo e finisce lì”.