Basket, Eurolega 2023/2024: Fenerbahce e Olympiacos alle Final Four, fuori Monaco e Barcellona

Serata incredibile per le ultime due gare-5 dei quarti di finale dell’Eurolega 2023/2024, che ha così completato il quadro delle qualificate alle Final Four. Si tratta di Fenerbahce e Olympiacos, che contro pronostico hanno vinto in trasferta nelle sfide decisive estromettendo Monaco e Barcellona dalla competizione. Due partite tesissime, in cui è successo davvero di tutto.

La serata si è aperta con la battaglia della Salle Gaston Medecin, con il Principato che si è trasformato in una bolgia per spingere gli uomini di Obradovic verso il sogno delle Final Four. Un sogno che si è però spento all’overtime, dopo che il Monaco aveva chiuso il primo tempo sul +5 e aveva anche sbagliato il tiro della vittoria sulla sirena del quarto periodo. Grandissimo equilibrio lungo tutta la serie, ma alla fine il man of the match non può che essere Nick Calathes: i 14 punti sul tabellino a fine partita non raccontano l’ultimo minuto del giocatore del Fenerbahce, capace di mettere due triple e recuperare anche la palla sull’ultimo possesso del match. Il tutto con grande rammarico per i padroni di casa, a cui non bastano i 20 punti di Mike James e i 16 di Motiejunas.

Al Palau Blaugrana invece la partita inizia con le difese sugli scudi, come dimostra il 27-25 dell’intervallo lungo in favore del Barcellona. L’Olympiacos ha il merito di salire di colpi in attacco nell’ultimo quarto, nel quale mette a segno praticamente tutti i punti dell’intero primo tempo. Il Barcellona non tiene il passo e alla fine cede 59-63, mancando l’appuntamento con il Clasico contro il Real Madrid che quindi troverà i greci nella rivincita della finale della scorsa edizione. A fine partita il top scorer è Laprovittola con 17 punti, che però non bastano ai catalani per evitare una cocente delusione.