Basket, Eurolega 2022/2023: la Virtus Bologna vince il derby dei rimpianti, Olimpia Milano ko 89-84

La cronaca e il tabellino di Virtus Bologna-Olimpia Milano 89-84, match della trentaquattresima e ultima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Il “derby dei rimpianti” sorride agli uomini di Scariolo, che si prendono una rivincita che comunque non cambia il destino europeo delle due squadre italiane che terminano qui la loro avventura nella competizione. Milano resta la miglior italiana nelle classifica finale, ma il record di 15 vittorie e 19 sconfitte non può certo soddisfare l’EA7. Grande serata per Daniel Hackett, che con 25 punti guida Bologna alla vittoria.

La cronaca – Ritmi alti e buone percentuali in avvio di partita, con Milano che si porta sul 7-12 con la tripla di Shields ma Bologna che risponde subito con un paio di triple di Belinelli. L’Olimpia rimane avanti nel primo quarto, ma senza mai prendere il largo e così dopo i primi dieci minuti la tripla di Datome allo scadere vale il 22-26 in favore degli uomini di coach Messina. In avvio di secondo quarto arriva il primo vero allungo del match ad opera dell’Armani, che con Hines e Shields si porta sul +9 (25-34). A complicare i piani della Virtus arriva un momento molto complicato a livello offensivo per gli uomini di Scariolo, incapaci di marcare punti per oltre tre minuti. Milano ne approfitta solo parzialmente toccando il +14, con la prima metà gara che porta le squadre all’intervallo lungo sul risultato di 39-47 in favore degli ospiti.

Al rientro in campo, la partita riprende con la veemente reazione delle “V” nere: Hackett e Shengelia mettono le triple che valgono il 48-50 e Bologna aggancia Milano sul 54-54 dando di fatto il via a una nuova partita. L’Olimpia torna a +6 in due occasioni grazie a Pangos e Datome, ma la Virtus risponde colpo su colpo e il gioco da tre punti di Hackett permette ai padroni di casa di iniziare gli ultimi dieci minuti con solo tre punti di ritardo sul 65-68. In avvio di quarto periodo la Virtus trova subito il break che vale il vantaggio con un Hackett davvero ispirato, mentre Milano paga dazio con oltre quattro minuti di totale digiuno offensivo che costano carissimo agli ospiti. Bologna allunga, l’Olimpia ci prova con Voigtmann ma alla fine la vittoria va agli emiliani.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 21, Bako 2, Jaiteh 13, Lundberg, Shengelia 15, Hackett 25, Menalo, Mickey 4, Camara, Weems 2, Ojeleye 7.

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 10, Thomas 3, Mitrou-Long, Pangos 5, Tonut 4, Baron 14, Ricci, Hall 8, Shields 5, Hines 8, Datome 8. Voigtmann 19.