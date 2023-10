Eurolega 2023/24: l’Olimpia Milano cade ancora, il Maccabi espugna il Forum

L’Olimpia Milano cade ancora perdendo in casa 90-98 contro il Maccabi Tel Aviv nel recupero del 2^ round di Eurolega. L’Olimpia ora si trova con un record di 1-4 dopo le prime 5 partite, mentre Maccabi torna col record in positivo (3-2). Ospiti trascinati dai punti di Lorenzo Brown e la splendida performance di Rivero. A nulla servono le buone prestazioni di Mirotic e Voigtmann per Milano.

Primo quarto in cui Milano parte forte col Tel Aviv che rimane in scia reggendo l’urto iniziale, per poi subire l’allungo dell’Olimpia sul finire del periodo che termina 32-25. Nel secondo quarto sale in cattedra Rivero per gli ospiti che grazie alla sua fisicità sotto canestro mette in difficoltà i lunghi dei meneghini, com’era successo anche a Berlino contro l’Alba, che non riescono a trovare una contromisura e Maccabi che a fine frazione si riporta sotto a -2.

Nel terzo periodo un susseguirsi di sorpassi e contro sorpassi tra le due squadre accende ulteriormente la partita, con ancora Rivero fattore determinante sul finire di terzo quarto con 8 punti in fila che relega gli ospiti in vantaggio di tre lunghezze a fine terzo periodo.

Nell’ultimo quarto Mirotic e Shields, con un paio di triple pesanti, provano a togliere le castagne dal fuoco ma Maccabi ha la meglio in volata con Lorenzo Brown che mette due triple consecutive facendo scappare la squadra ospite e ipotecando la vittoria dei suoi.