Esonero per Fonseca e un altro portoghese alla guida del Milan: per il nuovo allenatore c’è subito una richiesta sul mercato

Il ribaltone più atteso è arrivato a fine anno. Il Milan cambia: via Fonseca, dentro Conceicao, un portoghese che prende il posto di un portoghese.

Ieri è arrivata l’ufficialità e il nuovo allenatore prenderà possesso della squadra oggi in Arabia Saudita dove inizierà la preparazione per la Supercoppa. Il debutto è previsto il 3 gennaio, venerdì sera, contro la Juventus: padre contro figlio per l’esordio in rossonero di Conceicao che sfiderà Francisco in bianconero. Chiusa la parentesi saudita, ci sarà da preparare anche il mercato e qualcosa la società dovrà fare per rendere ancora di più la squadra adatta ai dettami tattici del nuovo allenatore e per provare a risalire la classifica e a far bene in Champions.

Si partirà sicuramente da chi c’è ed allora ecco che Theo Hernandez potrebbe ritrovare la centralità perduta, anche perché nel gioco di Conceicao i terzini hanno un ruolo importante. Ma potrebbe esserci una novità anche in difesa, con un cambio di programma rispetto a quelle che erano le intenzione con Fonseca in panchina.

Milan, ribaltone Tomori: niente Juventus

Il riferimento è a Fikayo Tomori, uscito dalla rotazioni con Fonseca, tanto da far pensare ad una sua cessione a gennaio ad una diretta concorrente come la Juventus. I bianconeri da settimane lavorano sull’arrivo dell’inglese, sperando di replicare l’operazione che ha portato Kalulu alla corte di Thiago Motta.

I piani juventini però potrebbero ora saltare perché l’ex Chelsea potrebbe rilanciarsi con Conceicao. Il difensore inglese avrà la possibilità nelle prossime settimane di provare a convincere il tecnico e riprendersi il ruolo da titolare in squadra. Non lo ha dallo scorso 26 novembre, ultima partita in cui Tomori è stato schierato dall’inizio.

Da quella data soltanto due minuti in campo contro il Verona e nulla più. Ora le cose potrebbero anche cambiare e il difensore tornare ad essere inserito nelle rotazioni, uscendo di fatto dal mercato. Un mercato che decollerà soltanto dopo la Supercoppa: Conceicao avrà modo così di valutare bene la rosa e fare eventuali richieste per rinforzi e addii.

Quello di Tomori per adesso è congelato. Può essere lui il primo colpo di mercato del Milan: dalla Juventus alla conferma in rossonero, il difensore inglese ha l’occasione di riprendersi il posto da titolare e dimostrare di poter essere un valore aggiunto per la squadra.