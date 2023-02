Highlights Cedevita Olimpija-Venezia 77-73, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Venezia cade in casa del Cedevita Olimpija 77-73 nel match valido per la 13ª giornata di Eurocup 2022/2023. I 20 punti di Ferrel trascinano i padroni di casa alla terza vittoria stagionale. Non bastano alla Reyer i 19 punti di Granger per evitare la sconfitta. La squadra di De Raffaele manca l’aggancio al secondo posto, occupato da Joventut e Bourg, subendo il sorpasso dell’Ulm scendendo in quinta posizione.