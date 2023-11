Eurocup 2023/24: la Reyer Venezia lotta ma non basta, passa il Besiktas 74-68

Quarta sconfitta in Eurocup per la Reyer Venezia, che lotta a Istanbul sul campo del Besiktas ma alla fine cede 74-68. Primo quarto vicino alla perfezione per i bianconeri, complice anche una Reyer distratta difensivamente e senza idee in attacco. La squadra di Spahija perde troppi palloni e dall’altra parte i turchi ne approfittano con Mitchell e Delgado che bucano ripetutamente il canestro dei lagunari fino al 25-16 con cui si chiudono i primi 10′. Di tutt’altra fattura invece il secondo quarto di Venezia, che mette in campo una difesa solida e in attacco trova diverse soluzioni mandando a bersaglio ben 10 giocatori. Gli orogranata si rifanno così sotto e mettono anche la freccia, in vantaggio 42-40 all’intervallo.

Nella ripresa prosegue bene la Reyer, che con Spissu e Wiltjer si porta fino al +7, ma a metà frazione è costretta a subire la rimonta dei padroni di casa. Hammonds e Mathews riportano infatti a contatto il Besiktas, che trova il fondo dalla retina con continuità dalla lunga e chiude sul 61-54 il terzo quarto. Nell’ultimo parziale parte forte la squadra di casa, che con un Needham sugli scudi vola in doppia cifra di vantaggio. Venezia però è caparbia e non molla, rimanendo in scia fino al -4 siglato da Wiltjer a poco più di un minuto dalla fine. Gli orogranata però non riescono più a trovare il canestro complice una buona difesa del Besiktas, che trionfa 74-68.