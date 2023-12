Eurocup 2023/24: altra sconfitta per la Reyer Venezia, vince 100-81 l’Hapoel Tel-Aviv

Cade ancora la Reyer Venezia, che alla Stark Arena di Belgrado perde 100-81 contro l’Hapoel Tel-Aviv nel dodicesimo turno di Eurocup. La formazione orogranata non riesce così a dare continuità alla bella vittoria in campionato sul campo della Virtus Bologna ai supplementari, e cede sotto i colpi di un Hapoel troppo superiore. Partita sostanzialmente equilibrata per tre quarti, con i padroni di casa che partono meglio ma subiscono la rimonta della Reyer. Tucker e compagni trovano la via del canestro con continuità e chiudono avanti 47-41 all’intervallo. Anche nel terzo quarto è gara punto a punto, con gli israeliani che si avvantaggiano di sole tre lunghezze. Negli ultimi 10′ però l’Hapoel si scatena grazie soprattutto a Munford, e con un parziale complessivo di 32-16 chiude la gara 100-81, punteggio fin troppo ingeneroso per la squadra di Spahija.

Per gli israeliani a guidare l’attacco sono Munford e Holland, che chiudono rispettivamente con 25 e 20 punti. In doppia cifra anche Alexander, che infila una doppia doppia da 18+11, Hoard con 14 e Timor con 13. Per Venezia invece il top scorer è Tucker con 16 punti, seguito da Tessitori con 13. 10 punti a testa infine per Brown, Brooks e Wiltjer. Successo che permette all’Hapoel Tel-Aviv di mantenere la seconda posizione a una gara di distanza dal Paris Basketball capolista. Notte fonda invece per la Reyer, che trova l’ottava sconfitta europea stagionale e vede allontanarsi a due gare di distanza il sesto posto utile per proseguire il cammino nella fase successiva.