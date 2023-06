Eurocup 2023/2024, Venezia e Trento le azzurre presenti: cambiano le regole dei playoff

Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino difenderanno i colori italiani nell’Eurocup 2023/24, competizione in cui sono state confermate 17 delle 20 partecipanti della passata stagione. Le novità sono i Wolves Vilnius, Aris Salonicco e Besiktas. La competizione prevede anche novità nel format della post-season: ai playoff si qualificano le 6 migliori squadre dei due gironi di regular season, con le prime due squadre di ciascun gruppo che riceveranno un bye al primo turno dei playoff, saltando gli ottavi di finale e accedendo direttamente ai quarti di finale. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale vedranno affrontarsi le squadre classificate al terzo e al sesto posto, così come quelle al quarto e al quinto posto dei diversi gironi di regular season in partite singole. Le vincitrici di ogni partita andranno a far visita alle squadre prime e seconde classificate in partite secche dei quarti di finale. Le semifinali e le finali dell’EuroCup, che nel precedente formato erano anch’esse partite singole, diventeranno ora serie al meglio delle tre partite.