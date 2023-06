Milan, Repubblica rivela: Pioli avrà poteri quasi assoluti, sarà tecnico all’inglese

Dopo lo scossone societario che ha portato all’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan sta cercando di riorganizzare il proprio organico in campo e fuori in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i rossoneri imposteranno il loro lavoro più sullo stile inglese: Stefano Pioli, infatti, avrà poteri ben più ampi di quelli dell’allenatore e diventerà un vero e proprio manager. “Pioli dispensa ottimismo nel suo staff – si legge nell’edizione odierna del quotidiano –, spiegando che la squadra in costruzione sarà comunque all’altezza anche della Champions, malgrado la terza fascia al sorteggio. L’allenatore, senza Maldini e Massara (e senza Ibrahimovic), avrà poteri quasi assoluti a Milanello, nella gestione del gruppo e non solo. Sarà quasi un tecnico all’inglese, il che accresce parecchio le sue responsabilità e l’attesa per le sue parole al raduno del 10 luglio”.