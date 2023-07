Eurocup 2023/2024, sorteggiati i calendari: esordio in trasferta per Venezia e Trento

Sono stati sorteggiati quest’oggi i calendari dei gironi di Eurocup 2023/2024 di basket, dove per l’Italia giocano Venezia e Trento. La Reyer, inserita nel girone A, partirà il 4 ottobre in casa dei London Lions, inizio in trasferta anche per la Dolomiti Energia, nel gruppo B, il 3 ottobre contro il Ratiopharm Ulm. La prima in casa per i veneti sarà contro il Paris una settimana dopo, discorso analogo per i trentini contro Bourg en Bress.

Venendo alla formula, la regular season si concluderà il 7 febbraio, con le prime 6 di ciascun girone promosse ai play-off: prime e seconde direttamente ai quarti, le altre agli ottavi (5 e 6 marzo in gara unica) col fattore campo a favore di quelle con la classifica migliore. I quarti si giocheranno fra il 12 e il 13 marzo, poi semifinali al meglio delle tre gare (26 marzo-3 aprile), così come le finali (9-17 aprile).