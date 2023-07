Inter, striscione ultras al Coni per Cuadrado: “Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare”

“Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare”. Gli ultras dell’Inter hanno posizionato uno striscione che si rivolge a Juan Cuadrado davanti la sede del Coni in via Piranesi, dove arriverà per l’idoneità sportiva. Intorno alle 12, un gruppo di tifosi ha appeso uno striscione lungo 20 metri, firmato Curva Nord, per mettere le cose in chiaro con il colombiano ex Juventus e per anni “nemico” nerazzurro.