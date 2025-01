La Reyer Venezia è viva e continua a sperare. Nel sedicesimo turno dell’Eurocup 2024/2025 arriva un successo fondamentale per i lagunari, che al Taliercio superano 76-75 l’Hapoel Gerusalemme e agganciano un lotto di quattro squadre, tra cui gli israeliani, a quota 18 punti. La classifica vede infatti in vetta il Valencia inarrivabile a 28 punti, seguito dallo Cedevita Olimpija con 20 e da Bourg, Hapoel, Cluj-Napoca, Turk Telekom e Venezia appaiate con lo stesso record dal terzo al settimo posto. Saranno dunque decisive le ultime due gare, in cui gli orogranata affronteranno il Turk Telekom ad Ankara e il Lietkabelis in casa: con due successi sarebbe matematica la qualificazione alla seconda fase, mentre in caso contrario tutto dipenderà dalle altre gare.

Gara sempre sul filo dell’equilibrio, risolta a favore dei padroni di casa soltanto nel finale. Il miglior realizzatore in casa Reyer è Mfiondu Kabengele con 16 punti, seguito da Carl Wheatle a quota 13 e da Tyler Ennis con 12; agli ospiti invece non bastano i 21 punti di Khadeen Carrington e i 17 del top scorer della competizione Jared Harper, ben ingabbiato dalla difesa veneziana.

RISULTATI E CLASSIFICHE EUROCUP 2024/25

La cronaca di Reyer Venezia-Hapoel Gerusalemme

L’avvio di partita è favorevole alla formazione di casa, che sfrutta le difficoltà offensive degli israeliani e si mantiene al comando della gara. Ennis e Munford vanno a segno dalla lunga distanza, ma sul finire di frazione l’Hapoel piazza un mini parziale di 6-0 e ritorna in parità (17-17). Il parziale ospite diventa di 11-0 a inizio secondo quarto con Carrington e il canestro e fallo di Morgan, ma la Reyer Venezia reagisce prontamente con un contro break di 8-0 firmato da Lever e torna avanti. L’equilibrio prosegue nonostante l’Hapoel non riesca a trovare canestri dal campo del suo leader offensivo Harper, che segna soltanto dalla lunetta. Dall’altro lato ci pensa Kabengele a tenere lì i lagunari, e le due squadre vanno all’intervallo sul 38-37 in favore degli orogranata.

Il copione non cambia nella ripresa, con nessuna delle due formazioni che riesce a prendere il largo. Harper si mette in ritmo e trova una serie di canestri, ma per Venezia risponde Fernandez con la tripla che regala il 61-58 a fine terzo quarto. Gli ultimi minuti sono tutti da vivere con il fiato sospeso: Ennis va fino in fondo e appoggia al vetro il layup del +2 Reyer, ma Harper segna con il fallo e riporta avanti i suoi di misura. Dall’altro lato Wheatle schiaccia nel traffico, ma la tripla di Phillip pareggia i conti a quota 74. Negli ultimi sessanta secondi per gli orogranata sono decisivi Wiltjer e Kabengele: il primo fa 2/2 in lunetta e dà il vantaggio 76-75 ai suoi, il secondo trova la stoppata decisiva allo scadere su Harper, poi sul rimbalzo in attacco Carrington dal midrange non trova il canestro della vittoria e la Reyer può festeggiare.

Gli altri risultati della serata in Eurocup

Nelle altre gare di questa sera, nel girone della Reyer arrivano il successo netto del Valencia (106-65 contro l’Aris Salonicco) e quello più sofferto del Bourg, che tra le mura amiche stende 87-82 lo Cedevita Olimpija e rende ancor più combattuto il discorso qualificazione. Nel girone di Trento invece, vittorie interne per Wolves (88-76 al Gran Canaria), Hapoel Tel Aviv (84-77 al Bahcesehir Koleji) e Besiktas (87-72 contro il Sopot); colpo infine del Buducnost, che si impone 85-82 in casa dell’Ulm. Con questi risultati è eliminata la Dolomiti Energia, che anche con due vittorie e due contemporanee sconfitte del Buducnost nelle restanti gare, sarebbe comunque sotto ai montenegrini per gli scontri diretti.