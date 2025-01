Si apre una settimana molto importante per il basket europeo, soprattutto per le italiane impegnate nelle varie competizioni. Per quanto riguarda l’Eurocup, Trento e Venezia sono attese da due trasferte che diranno molto sulle ambizioni di post-season per le due squadre. In particolare, gli uomini di coach Galbiati sono ancora attardati in classifica e serve un mezzo miracolo nel rush finale per centrare un posto nelle migliori sei del Gruppo A. La Dolomiti Energia se la vedrà con l’Hapoel Tel Aviv, squadra che, dopo aver vinto lo scontro diretto con il Besiktas, nell’ultimo turno ha anche battuto Gran Canaria, assestandosi al quarto posto con otto vittorie. Trento, invece, è reduce da due sconfitte di fila, seppur di misura, contro Podgorica e Bahcesehir. In campionato, invece, è arrivata la sconfitta contro Cremona nell’ultimo turno.

Decisamente diversa la situazione che vede coinvolta Venezia: la Reyer, infatti, ha ottenuto ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite nella competizione. Il tutto battendo anche Valencia nell’ultimo turno: in risultato molto importante che ha proiettato i lagunari al sesto posto con sette vittorie all’attivo, una in meno rispetto al secondo posto. Classifica cortissima, quindi, e per questo è ancora più importante inseguire un altro successo contro il fanalino di coda Amburgo.

Eurocup, programma e tv 14^ giornata

Martedì 7 gennaio

Ore 19:00 – ratiopharm Ulm – Dreamland Gran Canaria (Dazn)

Ore 19:00 – Hapoel Shlomo Tel Aviv – Dolomiti Energia Trentino (Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena)

Ore 19:30 – Cosea JL Bourg-en-Bresse – 7Bet-Lietkabelis Panevezys (Dazn)

Ore 20:30 – Valencia Basket – Turk Telekom Ankara (Dazn)

Mercoledì 8 gennaio

Ore 17:00 – Bahcesehir College Istanbul – Buducnost VOLI Podgorica (Dazn)

Ore 18:00 – U-BT Cluj-Napoca – Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Dazn)

Ore 18:00 – Wolves Twinsbet Vilnius – Trefl Sopot (Dazn)

Ore 18:45 – Cedevita Olimpija Ljubljana – Aris Midea Salonicco (Dazn)

Ore 19:30 – Joventut Badalona – Besiktas Fibabanka Istanbul (Dazn)

Ore 19:30 – Veolia Towers Hamburg – Umana Reyer Venezia (Dazn, Sky Sport Arena)

Champions League: Tortona e Reggio Emilia debuttano ai play-in

Dopo aver visto il programma dell’Eurocup, passiamo alla Champions League: terminata la fase ai gironi, con il nuovo anno prendono il via i play-in. Impegnate entrambe le formazioni italiane che hanno ben figurato nella prima fase, pur mancando l’accesso diretto agli ottavi. A inaugurare questa nuova fase sarà Tortona, impegnata martedì 7 gennaio in casa contro il Peristeri, squadra che ha chiuso al terzo posto il Girone H nella prima fase. Il giorno successivo toccherà a Reggio Emilia, che è attesa dalla trasferta contro Bonn, seconda classifica nel Gruppo E. Ecco, quindi, il programma di gara-1 (le serie sono al meglio delle tre partite), con gli incontri che saranno visibili su Dazn.

Programma gara-1 play-in

Martedì 7 gennaio

Ore 18:00 – Aliaga Petkimspor – Hapoel Netanel Holon

Ore 18:00 – Galatasaray – Saint-Quentin Basket-Ball

Ore 20:00 – Nanterre 92 – Filou Oostende

Ore 20:30 – Bertram Derthona Tortona – Peristeri Domino’s

Mercoledì 8 gennaio

Ore 18:00 – Manisa Basket – NINERS Chemnitz

Ore 18:30 – Karsiyaka – Promitheas Patras

Ore 19:00 – Falco-Vulcano Szombathely – Maccabi Ramat-Gan

Ore 20:00 – Telekom Baskets Bonn – UNAHOTELS Reggio Emilia