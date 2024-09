Basket, Eurocup 2024/2025: un super Ford non basta a Trento, vince Gran Canaria

Gran Canaria batte Trento nella 1^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2024/2025 di basket al termine di una partita di grandissimo livello da parte di entrambe le squadre, con la formazione italiana che non ha assolutamente sfigurato sul campo della vincitrice della competizione appena due stagioni fa. 84-81 il risultato finale, con Jordan Ford subito protagonista con 32 punti totali (14/15 dal campo col 100% da due e il 3/4 da tre).

RISULTATI e CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

CRONACA – La Dolomiti Energia inizia subito con tanta energia e risponde colpo su colpo agli avversari, tra le cui fila spicca Tobey che domina sotto canestro segnando 8 punti in pochi minuti (8-8). Brussino firma la prima tripla di partita, Gran Canaria allunga sul +6, ma il gioco da tre di Niang e il canestro di Ford riportano sotto Trento, che a fine primo quarto paga appena un punto (23-22). Dopo la tripla di Ford, Gran Canaria allunga in pochi secondi con Homesley e la tripla in transizione di Alocen. Ma Trento è in partita, e risponde con la tripla di Cale, il quale poi firma l’assist per Ford: è proprio quest’ultimo una delle spine maggiori per la difesa di casa con 16 punti solo nel primo tempo.

Gran Canaria rientra dagli spogliatoi con grande energia, facendosi subito valere ripetutamente al rimbalzo. Trento fatica in attacco ma tiene in difesa, e ne esce un parziale molto sporco, con pochi punti ma ancora tanta intensità: alla fine, Gran Canaria si presenta agli ultimi dieci minuti con quattro punti di vantaggio frutto dei liberi di Salvo e del canestro di Conditt (60-56). In avvio di ultimo quarto si rivede Ford a illuminare Trento, sia in fase realizzativa che di rifinitura. L’equilibrio è rotto dalle triple di Shurna e Thomasson, che rispondono a una serie di tentativi poco fortunati di Ellis (78-71). Lamb e Ford con delle magie provano a tenere Trento ancora in corsa, ma il rimbalzo offensivo e il canestro di Tobey chiudono in sostanza il match.