Basket, Eurocup 2023/24: vittoria ai supplementari per Venezia, Trento cade in Turchia

Quattordicesimo turno di Eurocup dolceamaro per i colori italiani, che vede la sconfitta di Trento e il successo di Venezia. La Dolomiti Energia Trento ha infatti perso 78-70 sul campo del Turk Telekom, al termine di una partita condotta per larghi tratti dai turchi. Nell’ultimo quarto però ci ha provato la squadra di Galbiati, arrivando a mettere la testa avanti a 7′ dalla fine, salvo poi cedere nuovamente il passo alla squadra di casa. Sconfitta pesante in ottica classifica, dato che un successo avrebbe permesso ai bianconeri di mettere una gara di distanza dal sesto posto che vale la qualificazione ai play-off. Così invece Trento è a pari punti con l’Aris e il Buducnost con 6-8, a una gara di vantaggio dagli avversari odierni. Top scorer dell’incontro Saybin del Turk Telekom con 21, per i trentini in doppia cifra Biligha con 13, Alviti con 12 e Cooke a quota 10.

Vittoria molto importante invece per l’Umana Reyer Venezia, che risorge nel finale e supera il Besiktas 106-96 ai supplementari al Taliercio. La formazione orogranata domina nel primo tempo, arrivando fino a 18 punti di vantaggio grazie ad un Wiltjer incontenibile, che spara 4 triple nel solo secondo quarto. Nella ripresa però la squadra turca scende in campo con un’altra faccia, e affidandosi ai suoi americani prima ritorna a contatto e poi mette anche la testa avanti. A 1’11” dalla sirena finale una bomba di Needham regala al Besiktas 6 punti di vantaggio, ma Tucker e Parks ricuciono miracolosamente lo strappo e mandano la gara all’overtime. Nel supplementare la Reyer infila un parziale di 10-0 e scappa via, amministrando ai liberi il vantaggio accumulato. Mvp Wiltjer con 32 punti, al Besiktas non bastano i 27 di Needham.