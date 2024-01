Basket, Eurocup 2023/24: Trento cade in Romania, vince il Cluj 88-83

Arriva una sconfitta per la Dolomiti Energia Trento nel sedicesimo turno di Eurocup. La formazione allenata da Paolo Galbiati ha perso con il punteggio di 88-83 in casa del Cluj-Napoca, che conferma così la sua forza e supera momentaneamente il Gran Canaria al secondo posto. Gara sempre in controllo per la formazione romena, che parte forte già nel primo quarto grazie all’esperienza sotto canestro dell’ex Caserta e Cremona Stipanovic. Con il passare dei minuti la squadra trentina reagisce e si riporta a contatto con Baldwin e Forray sugli scudi, riuscendo anche a mettere la testa avanti a inizio terzo quarto. Il Cluj però mette nuovamente le cose in chiaro e con un parziale di 13-0 a inizio quarto quarto scappa via. Nel finale Trento trova tre triple in fila con Alviti, Baldwin e Ellis e torna a -1, ma la squadra di casa è fredda dalla lunetta e chiude 88-83.

Top scorer per il Cluj Stipanovic e Guzman con 16 punti a testa, seguiti in doppia cifra da Mokoka a 14, Jones a 12 e Richard a 11. A Trento non bastano i 21 di Baldwin, con Biligha e Ellis che ne aggiungono 12 a testa. Ci sono poi 11 punti per Forray e 10 per Alviti. La squadra di Galbiati paga la prova opaca di Grazulis, che chiude soltanto a quota 4 con 2/6 dal campo. I bianconeri rimangono così in sesta posizione, ma può arrivare l’aggancio di Buducnost e Turk Telekom.