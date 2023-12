Basket, Eurocup 2023/2024: Trento sfiora la rimonta, ma vince Ulm 85-83

Terza sconfitta nelle ultime quattro gare del Gruppo B dell’Eurocup 2023/2024 di basket per Trento, battuta tra le mura amiche da Ulm. Nella sfida valida come 10^ giornata, la Dolomiti Energia si è arresa con il punteggio di 85-83 e più di qualche rimpianto. Nonostante un pessimo primo tempo, in cui Ulm era stata avanti anche di 13 punti, Trento era riuscita a limitare i danni e andare all’intervallo sotto di uno. Nel terzo parziale era arrivato persino il sorpasso, ma poi l’inerzia è tornata dalla parte dei tedeschi, bravi ad amministrare il vantaggio e spuntarla in un finale punto a punto. Ulm riscatta così il ko nel confronto di alta classifica contro il Bourg en Bresse e aggancia il Cluj-Napoca al terzo posto. Trento invece si giocherebbe attualmente la qualificazione (tre squadre per due posti) con Liektabelis e Buducnost. Il miglior realizzatore della gara è stato Figueroa con 20 punti, mentre per Trento Baldwin con 18.

RISULTATI E CLASSIFICHE