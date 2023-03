Bayern Monaco-Psg, clamoroso salvataggio sulla linea di De Ligt: Vitinha si divora il gol (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Se il punteggio della sfida Bayern Monaco-Psg, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023, è ancora 0-0, il merito è di Matthijs De Ligt. Il difensore dei bavaresi si è infatti reso protagonista di un miracoloso salvataggio sulla linea. Su una sanguinosa palla persa da Sommer al limite dell’area, Vitinha ha calciato da dentro l’area a porta vuota, ormai certo di far gol. Il portoghese aveva però la testa bassa e non si è accorto di De Ligt, che si è immolato ed ha salvato il risultato. In alto il video del salvataggio.