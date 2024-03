Djokovic elogia Jokic: “È uno dei migliori atleti della storia della Serbia”

In attesa di rivederlo in campo sul cemento di Indian Wells dopo 5 anni, Novak Djokovic ha speso gli ultimi giorni divertendosi in California. Tra le altre cose si è anche recato a Los Angeles per seguire dal vivo la gara Nba tra i Lakers e i Denver Nuggets, vincitori grazie alla solita prestazione formidabile del suo connazionale Nikola Jokic. “Mi piace il basket, è uno sport che amo. Naturalmente apprezzo la grandezza di LeBron e Nikola Jokic – ha dichiarato Nole, come riporta il sito ufficiale dell’ATP -. È enorme, è uno dei migliori atleti che abbiamo avuto nella storia dello sport serbo. Ciò che ha ottenuto negli ultimi tre anni è impressionante, non solo per il basket serbo ma per quello europeo, giocando nel campionato più forte del mondo. È una persona incredibile, lo adoro“.

Stima ricambiata anche da parte di Jokic, che ha dichiarato: “Lo vedono come un vincitore. Ha messo il nostro Paese sulla mappa dello sport molte volte“. I due si sono salutati calorosamente in campo, alla presenza dell’ex giocatore NBA, anche lui serbo, Vlade Divac. L’ex pivot dei Sacramento Kings sta accompagnando Djokovic in questi giorni, e qualche giorno fa sono andati insieme a vedere la partita di calcio tra i LA Galaxy.