La nuova stella dell’Italia sbarca in NBA: è stato scelto dai Cleveland Cavaliers, l’annuncio clamoroso che infiamma tutti

Il primo fu Bargnani, a seguire Belinelli e Gallinari. Non sono certo un numero esiguo, considerato come trattasi della NBA, il campionato più prestigioso al mondo per quanto riguarda il basket. La tradizione dei cestisti italiani che volano Oltreoceano sta però per continuare.

D’altronde le favole a volte si trasformano in solide realtà ed è quanto accaduto ad una giovane ala classe 2004, 199 centimetri di altezza e potenza che avrà il privilegio di portare negli Stati Uniti l’orgoglio del tricolore.

Niang in NBA: la scelta dei Cavs

Saliou Niang, origini senegalesi ma già convocato nella Nazionale italiana, è stato chiamato alla fine del secondo giro, al numero 58 del Draft NBA dai Cleveland Cavaliers. Previsione della vigilia rispettata in pieno, quindi, con i Cavs che hanno deciso di puntare sul ragazzo.

Il suo nome, fino ad una settimana fa, non era menzionato nei Mock Draft più importanti. Poi The Athletic ed ESPN l’hanno inserito nelle loro previsioni come chiamata alla fine del secondo giro e puntualmente è accaduto ciò. Niang, presente al Barclays Center di Brooklyn, secondo gli esperti aveva ricevuto una sorta di mezza promessa dl club dell’Ohio.

Ed all’annuncio “With the 58 pick, in the 2025 draft, the Cleveland Cavaliers select Saliou Niang” da parte di Mark Tatum, vice-commissioner della NBA, la giovane ala è salita sul palco ed ha stretto la mano a Tatum.

Niang, nell’ultima stagione di Serie A vissuta con la maglia di Trento, è stato nominato Most Improved Player ed i Cavaliers sono stati colpiti dalle qualità e dalle doti del giocatore. Niang non volerà, però, fin da subito negli Stati Uniti. Nella prossima stagione resterà ancora in Italia, alla Virtus Bologna ma l’obiettivo dei Cavs è portato a Las Vegas nel mese di luglio per la Summer League.

“Nelle ultime due stagioni è migliorato molto, i passi in avanti che ha fatto sono stati piuttosto incredibili“, ha detto il general manager Mike Gansey di Niang. “Avrà una grande opportunità per giocare al più alto livello in Europa, lo terremo d’occhio e lo continueremo a seguire“.