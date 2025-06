Secondo appuntamento piemontese per il Promises FIP Tour 2025. Dopo l’evento di maggio al K Padel & Tennis di Novara, il circuito della Federazione internazionale di padel riservato alle giovani promesse ha fatto tappa ancora in Piemonte, al Palavillage di Grugliasco (dal 19 al 22 al giugno).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nella seconda edizione del torneo torinese si sono giocate tre gare maschili: Under 14, Under 16 e Under 18; una trentina le coppie ai nastri di partenza. Gli atleti piemontesi hanno conquistato un titolo con Samuele Berra nell’Under 14 e due semifinali con Jacopo Battilani e Ludovico Marino nell’Under 16.