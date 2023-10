Caso scommesse, agente Dragusin: “Non c’entra nulla. Ha prestato soldi a Fagioli per un orologio”

Sono ore in cui sono emerse novità importanti legati al calcio scommesse. Novità che arrivano dalle dichiarazioni di Nicolò Fagioli alla Procura: il centrocampista della Juventus infatti avrebbe rivelato che Gatti e Dragusin gli abbiano prestato dei soldi. A Sportitalia è intervenuto l’agente di Dragusin che ha chiarito la vicenda.

L’agente di Dragusin: “Radu non è colpevole di nulla al negozio in cui prese l’orologio, Fagioli chiese anche la fattura. Radu non sapeva a cosa servisse realmente l’orologio ed è successo solo una volta che gli chiedesse un prestito. Era all’oscuro di tutto e gli dispiace tanto per i problemi che ha Fagioli, ma lui non c’entra niente. Circa anno fa Radu mi disse: ‘Fagioli mi ha chiesto soldi per comprare un orologio’. E io: ‘Beh, va bene: aiutalo se vuoi, ma te li darà indietro?’. E lui: ‘Sì certo, lo conosco da tanto tempo’. Me ne ero anche dimenticato. La mamma di Radu era nervosa dopo che sono uscite queste notizie, perché suo figlio è un ragazzo cresciuto in un certo modo da una famiglia di sportivi. E’ uno molto serio, ha preso male questa storia. Succede nella vita, gli ho detto di stare tranquillo. Personalmente, come agente, provo sempre a seguire i giocatori il più possibile, cercando di dare consigli ai più giovani affinché non cadano in questi errori“.