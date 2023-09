Basket, Supercoppa 2023: Brescia demolisce Tortona 86-63 e vola in finale

La Germani Brescia supera nettamente la Bertram Tortona per 86-63 e si aggiudica il biglietto per la finale della Supercoppa 2023. Anche in questa seconda semifinale l’inizio è piuttosto freddo, con errori e palle perse da entrambe le parti. Una volta sbloccata la sfida con l’appoggio di Bilan però la Germani scappa subito via nel punteggio: l’ex di serata Christon e Della Valle bucano costantemente la difesa della Bertram fino all’eloquente 16-2. Tortona accenna una reazione con l’ingresso di Baldasso, ma il punteggio alla fine del primo quarto è di 23-8 in favore di Brescia. Stesso copione anche nel secondo parziale, con la Germani che mantiene il controllo nonostante il timido tentativo di rientro da parte dei piemontesi. Della Valle infatti è indemoniato e con 17 punti all’intervallo scava un solco che sembra già incolmabile. A fine primo tempo Brescia conduce 45-27.

Nella ripresa la musica non cambia, con Della Valle che riprende da dove aveva interrotto, cioè sparando da tre. Tortona rientra fino al -14 grazie a Radosevic e soprattutto Baldasso, l’ultimo ad arrendersi. Ma è un fuoco di paglia perché la Germani riprende subito a macinare con Bilan e Massinburg, e si riporta sui 20 punti di margine. Il terzo quarto si conclude così 65-45. L’ultimo parziale è pura accademia che serve solo ad aggiustare i tabellini personali, con la Bertram che non ne ha per provare il rientro, stoppata sul nascere da una Brescia quest’oggi nettamente superiore. Si chiude 86-63, con Brescia che raggiunge la Virtus Bologna in finale di Supercoppa italiana.